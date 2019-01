Donate a Valentine’s Day Card to Cards for Kids!

Break out your art supplies, grab your craft glue and help brighten a kid’s day on Valentine’s Day!

Sadly some kids who are sick are missing out on the Valentine’s Day fun. FOX40 and 106.5 The End are giving you the opportunity to help change that with Cards for Kids!

Create a Valentine’s Day card, drop it off at any participating Kid’s Care Dental and Orthodontics, and make a sick kid happy! Share the love this Valentine’s Day with FOX40 and 106.5 The End!

Participating Kids Care Dental & Orthodontics Locations:

Kids Care Dental & Orthodontics – Calvine

8191 Timberlake Way, 100

Sacramento, CA 95823

Kids Care Dental & Orthodontics – Elk Grove

7401 Laguna Boulevard, Suite 120,

Elk Grove, CA 95758

Kids Care Dental & Orthodontics – Folsom

2545 E Bidwell St, 100

Folsom, CA 95630

Kids Care Dental & Orthodontics – Greenback

6300 Garfield Ave, 150

Sacramento, CA 95841

Kids Care Dental & Orthodontics – Lodi

1361 S Lower Sacramento Rd, 601

Lodi, CA 95242

Kids Care Dental & Orthodontics – Manteca

115 Spreckels Ave

Manteca, CA 95336

Kids Care Dental & Orthodontics – Natomas

4670 Natomas Blvd, 100

Sacramento, CA 95835

Kids Care Dental & Orthodontics – Pleasanton

4555 Hopyard Rd, C-19

Pleasanton, CA 94588

Kids Care Dental & Orthodontics – Rancho Cordova

3101 Zinfandel Dr, 120

Rancho Cordova, CA 95670

Kids Care Dental & Orthodontics – Roseville

1230 Roseville Pkwy, 120

Roseville, CA 95678

Kids Care Dental & Orthodontics – Sacramento

1110 Corporate Way, 200

Sacramento, CA 95831

Kids Care Dental & Orthodontics – Stockton – Pediatrics office

3485 Brookside Rd., 101

Stockton, CA 95219

Kids Care Dental & Orthodontics – Stockton – Orthodontics office

3499 Brookside Rd., Suite E,

Stockton, CA 95219

Kids Care Dental & Orthodontics – Tracy

2805 Naglee Rd Suite, 150

Tracy, CA 95304

Kids Care Dental & Orthodontics – Vacaville

196 Nut Tree Pkwy

Vacaville, CA 95687